[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교 언어치료학과는 재학생의 실습 역량 향상을 위해 온라인 임상사례발표회를 개최했다고 23일 밝혔다.

대학혁신지원사업 일환으로 펼쳐진 이번 사례발표회는 교수 4명과 학생 27명이 참여한 가운데, 외부 전문가와 현장에서 활동하고 있는 졸업생들과 함께 다양한 사례 경험을 공유하기 위해 마련됐다.

또 학생들이 학교에서 배운 이론과 실습내용을 발표, 진로 탐색과 취업역량 등을 높일 수 있는 특별한 시간도 준비됐다.

손은남 광주대 언어치료학과장은 “임상사례발표회를 통해 학생들이 언어치료 현장을 더욱 가까이 느끼고, 다양한 사례를 경험해보는 시간이 됐다”면서 “프로그램 참여를 통해 학생들의 실습 역량과 실습에 대한 자신감 제고에 도움이 될 것이며, 앞으로도 재학생들을 위한 다양한 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr