한-인도 외교차관 화상회의…외교장관 공동위·'2+2 차관회의' 재개 모색키로

[아시아경제 임철영 기자] 최종건 외교부 제1차관이 23일 리바 강굴리 다스인도 외교부 동아시아차관과 화상회의를 갖고 한-인도 양국관계를 포함해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응, 국제무대에서 협력 강화 등에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.

양측은 두 나라가 정상간 각별한 우의와 신뢰를 바탕으로 최상의 우호협력관계를 유지해오고 있음을 평가하고 코로나 상황 하에서도 더욱 긴밀히 소통하면서 우리 기업 진출 및 인프라, 방산 등 분야에서 실질 협력을 더욱 강화해 나가기로 했다.

아울러 코로나 상황이 개선되는 대로 외교장관 공동위, 외교·국방(2+2) 차관회의 등 고위급 교류 재개 방안을 모색해 나가기로 했다.

양측은 이어 한-인도 코로나 상황 및 백신협력 등에 관해 의견을 교환하고 엄중한 방역 상황 하에서도 양국 국민간 상호 왕래에 있어 불편을 최소화하고 인적교류가 가능한 원활히 이뤄질 수 있도록 긴밀히 소통 및 협력해 나가기로 했다.

한편 양측은 유엔 등 다양한 국제기구는 물론 에너지 등 분야에서 더욱 긴밀히 공조해 나가자는 데 공감했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr