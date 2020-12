[아시아경제 이승진 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 14,450 전일대비 700 등락률 -4.62% 거래량 1,711,807 전일가 15,150 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 한화시스템, 주가 1만 5050원 (-7.1%)… 게시판 '북적'한화시스템, 열화상 카메라 국제표준 개발 착수한화시스템, '초연결 기반 스마트 개인 감시체계' 최종사업자 선정 close 은 미국의 해상·육상·국방/공공용 위성통신 안테나 업체(KYMETA)의 주식 4300만4587주를 약 332억원에 취득한다고 23일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 9.1%가 된다.

한화시스템은 이번 주식 취득의 목적을 "저궤도 위성안테나 시장 경쟁력 강화"라고 밝혔다.

