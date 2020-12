제주해경청, 2020년 최우수함정 및 파출소 선발

최우수함정 3012함, 최우수파출소 성산파출소 선정

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주지방해양경찰청(청장 김성종)은 제주해경청 소속 경비함정 24척과 6개소 파출소 가운데 올 한 해 우수한 성과를 올린 함정과 파출소를 선정해 23일 발표했다.

이번에 선정된 우수함정과 파출소는 주요 업무실적과 자체 교육훈련 등 높은 성적을 거둔 것으로 나타났다.

함정은 톤급별로 대형함인 3012함, 중형함 521함, 소형정은 201정과 P-127정이 각각 우수함정의 영예를 안았으며, 파출소는 서귀포해양경찰서 성산파출소가 우수파출소로 선정됐다.

이 중 올해 임무수행 실적과 교육·훈련 등에서도 높은 평가를 받은 제주해양경찰서 3012함(함장 고성림)과 서귀포해양경찰서 성산파출소(소장 박현모)를 최우수함정과 최우수파출소로 선정했다.

김성종 제주해경청장은 “올 한해 최선을 다해준 직원들의 노고에 감사를 전하며 앞으로도 내실 있는 훈련을 통해 국민이 안심할 수 있는 최상의 구조 대응 태세를 유지하고, 구조 능력을 향상해 현장에 강한 신뢰받는 해양경찰이 되길 바란다”고 당부했다.

