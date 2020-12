[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역 한 고등학교 통학버스와 화물차가 부딪히는 사고가 발생했다.

23일 낮 12시 35분께 광주광역시 광산구 진곡동 한 도로에서 고등학교 통학버스가 정차 중인 화물트럭을 들이받았다.

이 사고로 버스를 타고 있던 학생 6명이 부상을 입었다. 이중 4명은 인근 병원으로 후송됐다. 모두 비교적 가벼운 부상으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

