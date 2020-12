전국 병원·종교시설서 집단감염…"종사자 통한 감염 차단할 것"

[아시아경제 서소정 기자] 23일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 1092명으로 역대 두번째를 기록한 가운데 전국 곳곳의 병원과 종교시설에서 집단감염이 이어지고 있다.

질병관리청 중앙방역대책본부에 따르면 서울 노원구 병원 관련 지난 20일 첫 확진자가 나온 후 접촉자 조사 중 23명이 추가 확진돼 현재까지 환자와 종사자 등 총 24명이 코로나19 확진판정을 받았다.

서울 금천구 종교시설 관련 지난 17일 교인이 첫 확진 판정을 받은 후 접촉자 조사 중 20명이 추가 확진돼 누적 확진자가 21명이다.

경기 파주시 병원 관련해서는 지난 21일 이 병원 환자가 첫 확진 판정을 받은 후 접촉자 조사 중 종사자·가족 등 20명이 추가 확진돼 누적확진자가 21명이다.

인천 부평구 보험회사 관련 지난 17일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 15명이 추가 확진돼 현재까지 총 16명이 확진 판정을 받았다.

대전 유성구 주간보호센터 관련 지난 21일 종사자가 첫 확진 판정을 받은 후 접촉자 조사 중 12명이 추가 확진돼 현재까지 13명이 확진됐다.

또 충북 괴산군·음성군·진천군 병원 관련 공동격리자 추적검사와 접촉자 조사 중 39명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자는 125명에 달한다. 방역당국은 괴산병원에서 음성·진천병원으로 환자를 전원하는 과정에서 추가 전파가 이뤄진 것으로 추정했다.

대구 동구 종교시설과 관련해서는 접촉자 조사 중 교인·가족 등 8명이 추가 확진돼 누적 확진자가 37명이다.

부산 동구 요양병원 관련해 지난 21일 이후 공동격리자 추적검사와 접촉자 조사 중 11명이 추가 확진돼 현재까지 총 34명이 확진판정을 받았다.

울산 남구 공연모임 관련 지난 19일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 23명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자는 24명이다.

전북 순창군 요양병원과 관련해 공동격리자 조사 중 19명이 추가 확진돼 누적 확진자는 36명이며, 광주 북구 요양원 관련해 접촉자 조사 중 7명이 추가 확진돼 현재까지 총 24명이 확진됐다.

제주시 종교시설 관련 접촉자 조사 중 7명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자는 119명에 달한다. 방역당국은 제주 종교시설에서 두 번의 저녁모임과 사우나·라이브카페 등에서의 활동을 통해 추가 전파가 이뤄진 것으로 추정했다.

방역당국은 "전국의 요양병원·시설 등에서 종사자 등을 통한 감염이 빈번하게 이뤄지고 있다"면서 "이들 시설 종사자의 사적 모임을 금지하는 행정명령을 시행하고 종사자의 경우 수도권은 1주, 비수도권은 2주마다 유전자증폭(PCR) 진단검사를 의무화해 감염이 확산하는 것을 차단하도록 노력할 것"이라고 말했다.

