[아시아경제 박준이 기자] 세아홀딩스 세아홀딩스 058650 | 코스피 증권정보 현재가 78,200 전일대비 200 등락률 +0.26% 거래량 173 전일가 78,000 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이태성 세아홀딩스 대표, '플라워 버킷 챌린지' 참여세아해암학술장학재단 제29기 장학생 선발 세아홀딩스, 작년 영업익 889억…전년비 24.3% 감소 close 는 자회사인 아이언그레이가 운영자금 마련을 위해 650억원 규모의 주주 배정 방식의 유상증자를 결정했다고 23일 공시했다. 이번 유증을 통해 발행하는 주식은 보통주 13만주이며, 신주 발행가액은 주당 5000원이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr