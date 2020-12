[아시아경제 박준이 기자] 코리아에셋투자증권 코리아에셋투자증권 190650 | 코스닥 증권정보 현재가 7,570 전일대비 110 등락률 -1.43% 거래량 61,816 전일가 7,680 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일[인사] 코리아에셋투자증권공포와 위기를 기회로, 레버리지 투자 전략 close 은 투자회사인 PEF(케이앤케이사모투자전문회사)의 청산을 위한 현물배분으로 최대주주가 기존 케이앤케이드림파트너스사모투자전문회사에서 더케이파트너스유한회사로 변경됐다고 23일 공시했다. 더케이파트너스유한회사의 지분율은 45.68%다.

