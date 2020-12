용인시, 음식물 처리 '에코타운' 조성…2191억 투입

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 음식물 쓰레기를 자체 처리하기 위해 2025년까지 에코타운을 조성한다.

용인시는 23일 용인시의회에서 '용인 에코타운 조성 민간투자사업 시행자 지정 및 실시협약 동의안'이 가결됨에 따라 2025년까지 총 2191억원을 투입해 에코타운 조성 민간투자사업을 진행한다고 밝혔다.

에코타운 조성 민간투자사업은 처인구 포곡읍 용인레스피아 내 5만1046㎡ 부지 지하에 하수처리시설과 슬러지 자원화시설, 유기성폐자원(음식물류 폐기물) 바이오가스화시설을 설치하는 사업으로 유입 인구 증가에 따른 도시기반시설을 확충하고자 시가 2018년부터 추진해왔다.

이날 통과된 동의안은 시와 민간사업자가 손실과 이익을 분담하는 손익공유형 민간투자(BTO-a) 방식으로 사업을 진행하도록 규정하고 있다.

BTO-a 방식의 경우 시공 및 운영의 위험성을 줄이고 완공 후 운영비와 사용료를 줄일 수 있어 시가 적극 추진해 왔다.

시는 동의안 통과로 내년 1월 민간사업자와 실시협약을 체결하고, 환경영향평가와 각종 심의 등을 거쳐 같은해 9월 공사에 들어간다.

사업이 완료되면 용인레스피아의 하루 하수처리용량은 기존 5만6000톤에서 1만2000톤 증가해 6만8000톤으로 늘어난다. 또한 220톤 규모의 슬러지와 250톤 규모의 음식물 쓰레기를 처리할 수 있게 된다.

특히 다양한 생활편의시설로 주민들의 주거환경이 개선되고 그동안 민간처리업체에 위탁했던 음식물 쓰레기를 자체 처리해 예산 절감 효과를 거둘 것으로 기대된다.

아울러 하수처리용량 부족으로 지연됐던 처인구 일대 등 동부권 개발사업에도 탄력이 붙을 것으로 보인다.

백군기 용인시장은 "용인레스피아의 에코타운 조성은 110만 대도시의 기반시설을 확보하는 중요한 사업"이라며 "에코타운 조성사업이 끝나면 그동안 낙후된 시의 동부권 개발과 110만 대도시의 환경보전에 크게 기여할 것"이라고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr