◆신한카드

<연임>

▶이찬홍 부사장 ▶유재선 상무(CISO)

<신규 선임>

▶문동권 부사장 ▶강신태 부사장 ▶최진백 상무 (준법감시인)

