변창흠 "마음에 빚 졌다"…심상정 “그런 사과 갖고 안 돼”

[아시아경제 임춘한 기자] 심상정 정의당 의원은 23일 변창흠 국토교통부 장관 후보자의 ‘구의역 사고 막말’에 대해 작심 비판을 쏟아냈다.

심 의원은 이날 국회 국토교통위원회에서 열린 인사청문회에서 변 후보자를 향해 "김군 어머니나 친구들이 왜 (만남을) 거부했다고 생각하냐"고 물은 뒤 김군 어머니의 육성을 틀었다. 김군 어머니의 오열하는 목소리가 울리자 장내는 일순간 침묵이 흘렀다.

심 의원은 "서울 메트로는 처음에 김군에게 책임을 떠넘겼다. 그래서 김군 어머니가 오열한 것"이라며 "후보자가 말한 바로 그 인식이 내 아들을 죽이고, 내 삶을 빼앗아 갔다고 생각하는 것"이라고 말했다.

변 후보자가 "하여튼 다시 한번 고인이나 유족들의 마음을 제대로 헤아리지 못하고, 경솔하게 말한 것에 대해 사과한다"고 하자 심 의원은 "그런 사과 가지고는 안 된다"고 목소리를 높였다.

변 후보자는 "여러 가지로 많이 부족한 것이 사실"이라며 "마음에 죄, 빚을 진 만큼 또 국민의 생명과 안전을 책임, 살리는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 재차 밝혔다.

변 후보자는 과거 서울도시주택공사(SH) 사장 시절 구의역 스크린도어 사고의 책임을 희생자에게 돌리는 듯한 발언을 해 논란이 됐다.

