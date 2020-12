53년 만에 강릉-제진 '동해북부선' 철도 복원

국토부, 사업 기본 계획 확정…2027년까지 건설

총사업비 2조 7406억 원, 111.7km 노선

[아시아경제 라영철 기자] 53년 만에 강원 강릉에서 한반도의 최전방 철도가 놓여진 제진에 이르는 구간 철도 복원이 결정됐다.

강원도는 "국토교통부가 23일 '동해북부선(강릉~제진) 철도' 건설사업에 대한 기본계획을 확정?고시했다"고 이날 밝혔다.

동해북부선(강릉~제진) 철도사업은 지난 4월 남북교류 협력사업으로 인정받아 예비타당성조사 면제가 확정돼 올해 4월 판문점 선언 2주년에 맞춘 동해북부선 추진 기념식을 시작으로 본격화됐다.

도에 따르면 해당 철도 구간은 1967년 노선 폐지 후 현재까지 단절돼 오면서 지역에서는 오랜 기다림만큼 본 사업을 빠르게 추진해 줄 것을 지속해서 건의해 왔다.

기본계획 고시내용에는 총사업비 2조 7406억 원을 들여 춘천~속초 간 철도와 함께 2027년까지 건설한다는 계획이 담겨있다.

남강릉 신호장에서 제진역에 이르는 총연장 111.7km의 노선 계획과 정거장 6개소(속초역 확장, 제진역 개량, 강릉?주문진?양양?간성역 신설), 신호장 2개소(38선?화진포)가 반영됐다.

앞서 기본 계획 수립 과정에서 노선이 통과하는 시·군별 주민설명회와 함께 KDI의 사업 계획 적정성 검토를 위한 조사 노선에 대한 검증도 이뤄진 상태다.

도는 기본계획이 확정됨에 따라 설계 등 추진 일정에 대해 사업 주체인 국토교통부·국가철도공단과 지속해서 협의해 설계·시공 동시 추진 구간은 2021년 말쯤 우선 착공할 수 있도록 추진해 나갈 계획이다.

또한, 설계 단계에서 거쳐야 할 환경영향평가 등의 절차에 대비해 관계 전문가 집단의 자문, 사전 조사자료 수집, 당위성 자료 확보 등을 통해 계획 기간 내 개통에 차질이 없도록 한다는 방침이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr