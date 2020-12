[아시아경제 온라인이슈팀]

배우 송혜교가 패션지 '더블유 코리아'와 함께한 화보를 공개했다.

송혜교는 최근 자신의 SNS에 "wkorea"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 화보 속 송혜교는 화려한 메이크업으로 보는이의 시선을 사로잡았다.

