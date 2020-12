마켓컬리, 'KF365' 매달 평균 18%씩 성장

[아시아경제 이승진 기자] 마켓컬리는 신선식품을 합리적인 가격으로 안전성까지 검증해 판매하는 ‘프로젝트 컬리 프레시365(KF365)’의 판매량이 4월 첫 판매 이후 매달 평균 18%씩 성장했다고 23일 밝혔다.

KF365는 고객 구매 빈도가 높은 기본 채소, 과일을 비롯해 수산물, 정육, 달걀 등 신선식품을 365일 합리적인 가격에 판매하는 프로젝트다. 마켓컬리는 시즌과 수요를 고려해 필수 신선식품을 매달 선정한 뒤 주요 온라인 마트의 가격을 반영, 365일 합리적인 가격으로 선보이며 동시에 국립농산물품질관리원 공인 인증 분석 기관의 검사를 통해 안정성까지 검증하고 있다.

과일, 채소 등 10가지 상품으로 시작한 KF365는 꾸준히 가짓수를 확대하며 현재 38가지로 늘어났다. 7월에 정육, 10월에 달걀, 수산물을 판매하기 시작했으며, 여름 시즌에는 자두를 선보였고, 12월부터는 고등어 판매를 시작했다.

KF365는 4월 9일 첫 시작 이후 100일 동안 100만 개 판매를 달성한 데 이어 8개월이 지난 현재 380만여 개 판매를 기록 중이다. KF365의 판매량은 매달 평균 18%씩 상승했는데, 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행이 발생할 때마다 큰 폭으로 늘어났다.

8월에는 7월 대비 판매량이 50% 증가했으며, 코로나19 확진자가 급증하기 시작한 11월에는 10월 대비 34% 늘어났다. 8월에는 브로콜리(114%), 감자(92%), 양파(91%)가, 11월에는 1+등급 특란(229%), 애호박(98%), 깐마늘(64%)의 판매량이 급등하는 등 식탁의 기본이 되는 신선식품들이 인기를 끌었다.

KF365 중 가장 많은 판매량을 기록한 상품은 아보카도가 차지했다. 630t 이상 판매된 DOLE 실속 바나나가 2위에 이름을 올렸고, 애호박, 감자, 깐마늘 등이 뒤를 이었다.

마켓컬리에서 판매한 감자 7개 상품 중 KF365 감자의 판매량은 전체의 57%에 달했으며, 바나나(13개 상품)는 55%에 달했다. 3개 상품이 판매 중인 아보카도와 애호박 역시 KF365 상품이 각각 88%, 67%를 차지했다. 마켓컬리는 KF365 상품에 대한 높은 만족도가 꾸준한 구매로 이어져 높은 판매량을 기록하는 것으로 분석했다. 실제로 마켓컬리 고객 10명 중 3명은 KF365 상품을 구매했으며, 2번 이상 재구매한 고객도 50%에 달하는 것으로 나타났다.

