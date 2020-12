진주시, 근로자 작업복 세탁소 개소 추진

내년 3월 운영 목표, 지역자활센터 운영으로 취약계층 일자리도 마련

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 진주시는 근로자 복지향상과 저소득층 고용 창출을 위해 ‘진주시 근로자작업복세탁소’를 내년 3월 운영을 목표로 준비하고 있다고 23일 밝혔다.

근로자 작업복은 기름때 등 심한 오염과 세균감염 우려로 일반세탁소와 가정에서 세탁하기가 어려워 근로자들의 많은 불편이 있다.

시는 금산면에 188㎡ 규모의 세탁소를 건립 예정이며, 산업단지 근로자 2만여명을 대상으로 서비스를 제공할 계획이다.

세탁 비용은 한 벌당 500원으로 근로자의 부담을 줄였으며, 신청업체를 주 2회 방문해 세탁물을 수거하고 하루 최대 1000번을 세탁·포장해 업체에 배달한다.

사업 운영은 진주지역자활센터에서 자활사업의 목적으로 10명의 참가자로 운영될 계획이다.

조규일 시장은 “이용자들의 불편함이 없도록 근로자 대표의 의견 수렴 등을 통해 노동 친화 도시로서의 상생과 연대의 길이 될 수 있도록 사업을 적극적으로 추진하겠다”고 말했다.

