[아시아경제 이선애 기자] 동원그룹은 동원홈푸드 식재·조미부문의 김성용 부사장을 사장으로 승진시키는 등 총 23명의 임원에 대한 승진 인사를 실시했다. 발령일자는 내년 1월1일이다.

동원그룹 2021년 정기 임원 인사 세부 내용은 아래와 같다.

◆대표이사 선임 (총 5명)

동원팜스 대표이사 신영수 부회장 (승진)

동원홈푸드 식재·조미부문 대표이사 김성용 사장 (승진)

동원홈푸드 FS·외식부문 대표이사 정문목 부사장

동원에프앤비 온라인사업부장 겸 동원홈푸드 온라인사업부문 대표이사 강용수 전무이사 (승진)

동원와인플러스 대표이사 이재흥 전무이사 (승진)

◆승 진 (총 13명, 대표이사 선임 4명 포함)

부회장 (1명)

- 동원팜스 대표이사 신영수

사장 (1명)

- 동원홈푸드 식재·조미부문 대표이사 김성용

부사장 (1명)

- 동원팜스 대표이사 정춘오

전무이사 (3명)

- 동원에프앤비 온라인사업부장 겸 동원홈푸드 온라인사업부문 대표이사 강용수

- 동원와인플러스 대표이사 이재흥

- 동원엔터프라이즈 IT본부장 서정원

상무이사 (7명)

- 동원엔터프라이즈 경영조정실장 김세훈

- 동원산업 유통본부장 겸 경영지원실장 윤기윤

- 동원산업 해양수산본부장 박상진

- 동원에프앤비 마케팅지원실장 김도진

- 동원에프앤비 경영지원실장 윤성노

- 동원홈푸드 금천사업부장 이영상

- 동원로엑스 경영지원실장 이준석

◆신규선임 (총 10명)

상무보 (10명)

- 동원산업 해양수산본부 수산사업부장 김병건

- 동원산업 유통본부 국내사업부장 조태현

- 동원에프앤비 영업본부 지역1사업부장 신해용

- 동원로엑스 DPCT 영업본부장 안영복

- 동원시스템즈 영업본부 국내사업부장 박용진

- 동원건설산업 수주영업실 영업1팀장 박정원

- 동원건설산업 수주영업실 영업2팀장 김흥배

- 동원건설산업 수주영업실 영업3팀장 이종엽

- 동원건설산업 공사지원실 성남지식산업센터 현장소장 김오형

- 동원건설산업 경영지원실장 김정삼

