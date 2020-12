[e공시 눈에 띄네]코스피-22일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ SK = SK 핀크스 지분 30만주 인수 결정

◆ SK 네트웍스= SK 핀크스 주식 200만주 처분

◆ 한화솔루션 =3141만주 규모 유상증자 결정

◆ 두산퓨얼셀 =600억 규모 연료전지 시스템 공급 게약 체결

◆ 두산퓨얼셀 =연료전지 생산설비 증설에 574억 투자

◆ 코오롱글로벌 =율하이엘지역주택조합에 3600억 규모 채무보증 결정

◆ 한진중공업 =동부 컨소시엄 매각 우선협상대상자로 선정

◆ SK렌터카 = SK 네트웍스 장기계약 차량 2500대 양수

◆ 신성통상 =최대주주 가나안, 회사주식 17만주 장내매수

