광진구, 안전·복지분야 강화 위한 조직 개편 및 승진인사 단행

2021년1월1일자로 조직개편 및 정기인사 단행...주민 안전·복지 분야 강화에 초점…미래 행정수요와 변화에 대응

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 미래의 행정수요와 변화에 대응, 구민이 꿈꾸는 지역가치를 실현하기 위해 2021년1월1일자로 행정조직 개편과 정기인사를 단행했다.

이에 앞서 구는 적재적소에 인력을 배치, 조직에 활력을 불어넣기 위해 21일 4급 이하 공무원 총 83명에 대해 승진인사를 발표했다.

이번 승진인사는 국장 2명, 과장 10명을 포함한 총 83명을 대상으로 실용인사 원칙에 입각, 업무추진실적과 경력, 신망도 등을 종합적으로 고려해 실시됐다.

이어 내년 1월1일자로 시행되는 조직개편은 올해 1월 대규모 개편 이후 조직 운영에 대한 자체 분석 및 진단 결과를 바탕으로 아동보호와 주민복지, 생활안전 분야에 대한 행정기능 강화를 목적으로 추진된다.

주요 내용은 ▲아동보호 정책 확대를 위한 아동보호팀 신설 ▲생활안전 강화를 위해 기존 건축안전팀을 건축안전지원팀·건축안전관리팀으로 분할 ▲포스트코로나 이후 구민 삶의 변화에 대응하기 위한 동주민센터 복지기능 강화 등이다.

더불어 구는 코로나19 상황에 따른 신속하고 효과적인 정책 추진을 위해 정기인사를 실시 역량을 갖춘 인재를 배치할 계획이다.

김선갑 구청장은 “이번 조직개편과 정기인사는 코로나19 상황에 효과적으로 대응하기 위해 조직 효율성과 대응력 강화에 초점을 맞췄다”며 “광진구 실정에 맞는 유연한 조직 운영을 통해 구민이 체감할 수 있는 변화된 행정을 실현하겠다”고 말했다.

▲4급 승진예정자 ▲감사담당관 황재현 ▲기획예산과 김영미

▲5급 승진예정자 ▲감사담당관 심규홍 ▲홍보담당관 이익성 ▲총무과 곽태호 ▲자치행정과 진혜숙 ▲세무2과 김덕기 ▲복지정책과 이재은 ▲어르신복지과 이성화 ▲도시안전과 김기혁 ▲주택과 강선경 ▲복지정책과 한미라

박종일 기자 dream@asiae.co.kr