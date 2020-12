K팝 팬덤 성장에 연간 앨범 판매량 4000만장 돌파

[아시아경제 문혜원 기자] K팝 글로벌 팬덤의 성장에 힘입어 올해 국내 아티스트들의 앨범 판매량이 4000만장을 돌파했다.

김진우 가온차트 수석연구위원이 지난 21일 홈페이지에 게재한 칼럼에 따르면 올해 가온차트 1~50주차(12월 12일까지) 실물 음반 판매량 상위 400위 합계는 4026만여장으로 집계됐다.

지난해 톱 400 합계(2459만여 장)보다 64%가량 증가한 규모다.

앨범 판매량은 2016년 1080만여장, 2017년 1693만여장, 2018년 2281만여장 등으로 꾸준히 성장해왔다.

김 연구위원은 "2017년 이후 발생한 앨범 판매량 증가에는 해외 수출 물량이 상당 부분 영향을 줬으며 특히 올해는 그 영향이 절대적이었던 것으로 보인다"고 분석했다.

K팝 팬덤이 세계적으로 성장하면서 지역 분포도 다변화되고 있다는 게 김 연구위원의 설명이다.

관세청의 최근 발표에 따르면 음반 수출액에서 아시아가 차지하는 비중은 2017년 92.6%에서 올해(1~11월) 75.8%로 감소했지만, 같은 기간 북미는 5.3%에서 14.2%로 늘었다.

한편 올해 가수별 총 앨범 판매량은 방탄소년단이 1위를 차지했다. 이어 세븐틴, NCT, 블랙핑크, NCT 127, 아이즈원, 트와이스, 엑소 백현, 스트레이키즈, 투모로우바이투게더 등의 순으로 10위권을 형성했다.

