광주시의회 산건위, 지역 건설경기 활성화 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회 산업건설위원회(위원장 이정환)는 22일 최근 코로나19로 인해 침체기를 벗어나지 못하고 있는 건설관련 협회의 애로사항을 청취하고 건설경기 활성화 방안 등 현안사항을 논의하기 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회에는 김용집 광주시의회 의장, 이정환 산업건설위원장, 산업건설위원회 위원 및 대한건설협회 광주시회 김영주 회장, 대한주택건설협회 광주전남도회 정원주 회장, 대한전문건설협회 광주시회 박병철 회장 등 3개 협회가 참석했다.

이정환 산업건설위원장은 “논의된 건의사항 등에 대해서 집행부에서는 꼼꼼하게 현황을 파악해보고 실효성 있는 시책개발을 통해 코로나19 때문에 더욱 힘들어진 지역건설경기가 조금이라도 활기를 되찾을 수 있도록 힘써 주시기 바란다”며 “협회 측에서도 건설품질에 대한 경쟁력 확보와 성실시공에 최선을 다해 지역 건설업계가 서로 상생할 수 있는 건설환경 조성에 더욱 노력해 달라”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr