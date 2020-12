미래에셋대우, 오픈뱅킹 서비스 출시

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋대우는 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘엠스톡(m.Stock)’과 홈트레이딩시스템(HTS) ‘카이로스’ 를 통해 오픈뱅킹 서비스를 출시한다고 22일 밝혔다.

오픈뱅킹은 여러 금융기관의 계좌 관리와 이체 거래를 원스톱으로 할 수 있는 서비스로, 여러 금융기관의 다양한 계좌를 손쉽게 조회할 수 있다. 또한 주식과 금융상품의 투자 절차도 간소화 된다. 오픈뱅킹 서비스 이전에는 타 금융기관의 앱을 통해 미래에셋대우의 계좌로 투자자금을 이체한 후에 주식과 금융상품의 매수가 가능했지만 이제는 오픈뱅킹 서비스를 통해 자금이체와 주식, 금융상품 투자를 원스톱으로 이용할 수 있다.

미래에셋대우 고객은 타 금융기관에 보유한 계좌를 m.Stock이나 카이로스에 등록하면 수수료 없이 오픈뱅킹 서비스를 이용할 수 있으며 미래에셋대우의 계좌가 아닌 타 금융회사의 계좌 간 이체거래(A은행 → B은행)도 수수료가 면제된다.

김범규 미래에셋대우 디지털혁신본부장은 “고객의 눈높이에 맞춰 금융서비스에 대한 접근성 확대를 위해 오픈뱅킹 서비스를 준비했다”며 “앞으로도 오픈뱅킹 서비스를 활용해 다양한 분야에서 고객의 편의성을 확대하기 위해 노력하겠다” 고 말했다.

