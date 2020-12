신세계인터, 1020 겨냥 화장품 '로이비' 선봬

[아시아경제 조유진 기자] 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 160,500 전일대비 2,000 등락률 -1.23% 거래량 42,934 전일가 162,500 2020.12.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "신세계인터내셔날,화장품·온라인 매출 기대…매수 적기"[클릭 e종목]"신세계인터내셔날, 중장기 측면서 저가 매수 적합"온라인 쇼핑 즐기는 5060 패션업계 큰손 close 이 1020세대를 겨냥한 화장품 브랜드 '로이비'를 출시하며, 뷰티사업을 강화한다.

신세계인터내셔날은 22일 뷰티 브랜드 로이비를 론칭하고 자사 온라인몰 에스아이빌리지를 통해 판매를 시작한다고 밝혔다.

MZ세대의 취향과 성분 안전성에 대한 관심을 모두 충족시킬 수 있는 클린 뷰티 콘셉으로 스킨케어, 향수, 바디·헤어케어를 주력 제품으로 한다.

로이비는 '규칙'과 '인생'을 뜻하는 프랑스어 합성어로 일상 속 나만의 뷰티 규칙을 만들고 내면의 아름다움을 찾는 MZ세대를 대변한다. 한자로는 '이슬 로', '아름다울 이', '날 비'를 더해 '깨끗하고 순수한 한 방울의 이슬에 담긴 무한한 아름다움과 에너지를 일깨운다'는 의미도 갖고 있다.

MZ세대를 타겟으로 한 만큼 온라인을 주력 유통 채널로 운영한다. 자체 온라인몰 에스아이빌리지와 네이버 브랜드스토어를 통해 판매를 시작하고, 내년에는 백화점에 팝업스토어를 오픈할 계획이다. 수년 내 중국 등 해외 진출도 목표로 하고 있다.

이길한 신세계인터내셔날 코스메틱부문 대표이사는 “로이비는 기획 단계에만 1년 이상 걸렸을 만큼 충분한 시장 조사를 통해 탄생한 브랜드”라면서 “자체 브랜드인 비디비치와 연작을 빠르게 성공시킨 노하우를 바탕으로 로이비를 MZ세대를 대표하는 뷰티 브랜드로 키우겠다”고 말했다.

신세계인터내셔날은 MZ세대를 위한 토탈 뷰티 브랜드를 만들기 위해 기획 단계부터 철저한 시장조사를 진행했다. 수도권 지역 20~39세 여성 2000명을 대상으로 한 설문 조사 결과 자연유래성분과 더마 스킨케어에 대한 선호도를 확인하고 이 시장을 직겨냥했다.

화장품 성분분석 플랫폼 ‘화해’가 언급한 20가지 유해 성분을 배제하고 민감성 피부도 편안하게 사용할 수 있는 제품을 개발했다. 대체 성분으로는 청정 해양 심층수, 나무 수액, 각종 식물성 오일과 자연 추출물 등 건강한 자연 유래 성분을 사용했다.

안전한 성분과 함께 로이비의 차별화 포인트는 향이다. 향수, 디퓨저 등 향과 관련된 제품에 아낌없이 지갑을 여는 MZ세대의 소비 트렌드를 반영해 유럽의 니치 향수 브랜드에 버금가는 고급스러운 향을 제품에 입히고 별도로 향수 제품도 제작했다. 스킨케어 제품의 경우 안전성과 향기라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 유럽 전역에서 공수한 자연 유래 아로마 에션셜 오일을 최적의 배합으로 제품에 첨가했다.

로이비의 스킨케어 라인은 수분보습에 특화된 모이스처라이징, 영양과 탄력을 위한 너리싱, 피부 진정에 탁월한 퓨리파잉 3가지로 구성된다. 클렌징 폼부터 토너, 에센스, 크림, 아이크림, 워시오프 팩까지 피부 고민별, 기능별 다양한 선택이 가능하다.

향수의 본고장인 프랑스 그라스 지역에서 전문 조향사가 최고급 향료만을 사용해 조향한 ‘메이드 인 프랑스’ 오 드 퍼퓸 3종도 함께 선보인다.

로이비는 향후 바디 및 헤어케어, 베이비케어까지 순차적으로 제품 라인을 확대하고, MZ세대의 가치 소비에 발맞춰 다양한 사회공헌활동을 진행할 계획이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr