[아시아경제 황윤주 기자] 포스코그룹은 2020년도 하반기 임원 인사를 통해 김학동 포스코 부사장이 사장(철강부문장)으로 승진했다고 21일 밝혔다.

김 사장은 철강 생산 분야에서 오랫동안 경력을 쌓은 전문가로서 역량을 발휘할 전망이다.

▲1959년생 ▲서울대 금속학 학사 ▲미국 카네기멜런대 재료학 석사 ▲포항제철소장 ▲광양제철소장 ▲생산본부장 ▲생산기술본부장(부사장)

