[아시아경제 박준이 기자] 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 46,900 전일대비 600 등락률 -1.26% 거래량 372,647 전일가 47,500 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 에코프로, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 1.2% ↑주도주 손바뀜…내년 '실적장세' 온다에코프로, 커뮤니티 활발... 주가 -0.85%. close 는 종속사 에코프로지이엠에 대해 929억3700만원 규모의 채무보증을 결정했다고 21일 공시했다. 채무보증금은 자기자본 대비 20.61%다. 채무보증기간은 2025년 12월28일까지다.

