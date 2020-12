김삼호 광산구청장, 한국판 뉴딜 선도기업 방문

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 김삼호 광산구청장이 21일 문재인 정부의 ‘한국판 뉴딜정책’을 선도하는 지역 2차 전지 설비 생산업체인 하남산단 동진기업㈜을 방문, 애로사항을 청취했다.

동진기업㈜은 전기자동차 배터리를 생산하는 LG화학 협력업체로, 지난 2015년부터 총 16개 배터리 제조 라인을 납품해오고 있다. 지난해 216억원의 매출을 달성하기도 했다.

올해 6월 광주광역시 지정 명품강소기업, 12월에는 가족친화기업에 선정된 바 있다.

김 광산구청장은 “한국판 뉴딜정책의 한 축인 친환경 전기자동차 분야를 이끄는 탄탄한 기업이 지역에 있다는 사실에 큰 자부심을 느낀다”며 “광산구도 3대 방향 8대 분야 28개 핵심과제로 구성한 광산형 뉴딜정책으로 지역에서부터 정부정책의 성공 모델을 확립해 나가겠다”고 말했다.

양오열 동진기업㈜ 대표는 최근 지역사회를 위해 써달라며 1000만 원을 투게더광산나눔문화재단에 기탁하기도 했다.

