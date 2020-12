속보[아시아경제 임주형 기자] 서울 구로구의 요양병원에서 수십명 규모의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생했다고 서울시가 21일 밝혔다.

시는 이에 따라 동일 집단격리(코호트격리) 조치를 내리고 접촉자를 찾아 추적검사를 하고 있다.

서울시에 따르면 구로구 요양병원의 집단발병으로 이날 0시까지 서울에서만 64명의 확진자가 발생했고, 이후 잠정 집계에서 10명이 추가됐다.

병원 입원환자 1명이 지난 15일 처음으로 확진됐으며, 같은 요양병원과 요양원의 환자·간병인·보호자 등 63명이 추가 확진된 것으로 파악됐다.

방역 당국은 첫 확진자를 제외하고 2천265명을 검사했다. 이 가운데 1천660명은 음성이 나왔고 542명의 검사 결과는 아직 나오지 않았다.

