[아시아경제 박준이 기자] 쎌바이오텍 쎌바이오텍 049960 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 600 등락률 +2.97% 거래량 69,530 전일가 20,200 2020.12.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일쎌바이오텍, 작년 영업익 58억...전년비 73% 감소쎌바이오텍, 주당 600원 결산배당 결정 close 은 결산배당으로 보통주 1주당 450원의 현금배당을 결정했다고 21일 공시했다. 배당금 총액은 31억8418만원 규모다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr