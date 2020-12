락앤락, ‘펭수 텀블러 시리즈’ 라이브 커머스 첫 선

[아시아경제 문혜원 기자] 락앤락은 ‘펭수 텀블러 시리즈’를 라이브 커머스에 처음으로 선보인다고 21일 밝혔다.

펭수 텀블러 시리즈는 락앤락의 인기 텀블러 시리즈와 EBS의 인기 크리에이터 ‘펭수’가 협업한 제품이다.

락앤락은 라이브 커머스를 통해 ‘펭수 텀블러 시리즈’를 소개하고 시청자들과 실시간으로 소통할 계획이다.

라이브 커머스 첫 방송은 오는 23일 현대홈쇼핑 모바일 라이브에서 오후 8시부터 한 시간 동안 진행된다. 첫 방송을 기념해 펭수 클립 텀블러, 펭수 스윙 텀블러, 펭수 워너비 원터치 텀블러 등 총 6종을 30% 할인가에 판매한다. 방송 중 구매한 모든 고객을 대상으로 청결한 관리를 돕는 텀블러 세척솔을 특별 사은품으로 증정한다.

펭수 클립 텀블러는 밝고 따뜻한 색감의 바디에 펭수를 3D 인쇄기법으로 입체감 있게 표현했으며 펭수 스윙 텀블러는 마음까지 산뜻해지는 블루와 오렌지 색상에 펭수를 뜻하는 알파벳 P를 적용한 점이 특징이다. 두 제품 모두 간편하게 여닫을 수 있는 클립형과 스윙형 뚜껑을 적용해 겨울철 실내에서 사용하기 적합하다.

펭수 워너비 원터치 텀블러는 심플한 블랙과 화이트 컬러에 펭수 얼굴만으로 포인트를 줘 모던하고 세련된 디자인이 눈에 띈다.

