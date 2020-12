안동시, 내년 1월 '모바일 상품권' 출시 … 가맹점 QR키트 설치 '시작'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시는 내년 1월1일 출시예정인 '모바일 안동사랑상품권'과 관련, 22일부터 내년 3월말까지 가맹점을 대상으로 모바일 QR키트(모바일 결제수단) 설치 작업에 들어간다고 21일 밝혔다.

가맹점은 우선휴대폰 play스토어나 앱(App)스토어에서 '지역상품권 가맹점'을 검색 후 앱을 설치하고 가맹점을 등록하면 된다.

모바일안동사랑 상품권은 지류형 상품권에 비해 관리비용이 적게 들고, 구입 및 환전이 용이해 시민들로부터 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.

모바일상품권 구매는 휴대폰 play스토어나 앱스토어에서 '지역상품권 chak'앱을 설치하고 회원가입 후 구매할 수 있다. 할인율은 지류형 상품권과 마찬가지로 상시 6%, 특별할인 10%이다. 구매연령은 만 19세 이상이다.

권영세 안동시장은 "판매 대행점 방문 없이 비대면으로 용이하게 상품권을 구입할 수 있는 만큼 모바일 안동사랑상품권에 시민들의 적극적인 관심을 부탁드린다"고 당부했다.

