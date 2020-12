에넥스, 실속형 주방 EKI 퍼스트 출시

언택트 시대, 다양한 옴니채널에서 구매 가능하도록 편의성 높여

[아시아경제 김종화 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 집에서 머무는 시간이 늘어남에 따라 홈택트라이프가 주목 받고 있다. 홈택트라이프는 모든 일상이 집으로 연결된 Home+Contact의 합성어로 공간을 최대한 효율화해 집에서 다양한 활동을 즐기는 새로운 라이프 스타일이다.

이런 트렌드에 발맞춰 에넥스는 합리적이지만 삶의 질을 높일 수 있는 실속형 주방 'EKI 퍼스트'를 선보인다고 21일 밝혔다.

이번 신제품은 신혼부부 및 소형평대를 타깃으로 했으며 꼭 필요한 공간들로만 구성해 가성비를 높였다. ㎡당 68만원대 구매 가능하며 전체적인 구성은 간소화했지만 실속은 챙긴 주방이다. 이번 신제품은 내년 1월 4일 출시 예정이며, 다양한 라이프스타일의 소비자층을 만족시킬 것으로 기대된다.

EKI 퍼스트는 저렴한 가격이지만 고품질의 자재를 사용해 내구성을 높였다. 몸체엔 E0등급의 자재와 나노포일 마감재를 적용했다. 나노포일은 유해물질과 전자파 차단에 효과가 있으며 스크래치 및 변색에 강하다. 도어는 전후면 친환경 PET를 적용해 환경 친화적이며 내열성과 내수성, 내스크래치성이 우수하다.

도어는 핸들리스 타입을 적용해 간결하면서도 심플한 디자인을 돋보이게 했다. 군더더기 없이 떨어지는 핸들리스 타입은 깔끔하면서도 공간을 더 넓어보이게 연출할 수 있다. 컬러는 화이트, 라이트그레이, 다크그레이 3가지 컬러 중 선택 가능하며 어떠한 실내 인테리어와도 자연스럽게 매치할 수 있다. 상품기기는 EKI 퍼스트 전용기기를 운영하고 있지만 후드, 쿡탑은 고객니즈에 맞게 추가 옵션적용이 가능하다. 상판은 스마트스톤 3컬러 중 선택할 수 있다.

에넥스 관계자는 "실속형 라인이지만 주방가구 명가 에넥스만의 노하우로 디자인과 내구성에서 실속을 챙겼다"면서 "다양한 옴니채널에서 비대면 상담을 통해 구매 가능하니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

