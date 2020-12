[e 공시 눈에 띄네]코스닥-18일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 제넥신=신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방백신(GX-19) 제1/2a상 임상시험 종료

◆ 조이시티=조성원 대표 단독체제로 변경

◆ 티씨케이=쯔지 마사후미, 타카하시 히로시 각자대표 체제로 변경

◆ 특수건설=SK건설과 199억원 규모 공사 계약 체결

◆ 코렌텍=경골절삭가이드 결합 어셈블리 특허권 취득

