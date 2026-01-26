[특징주]티씨케이, 낸드플래시 고단화·가동률 회복 기대감에 8%대 ↑

티씨케이 티씨케이 064760 | 코스닥 증권정보 현재가 196,000 전일대비 14,700 등락률 +8.11% 거래량 164,322 전일가 181,300 2026.01.26 14:30 기준 관련기사 '천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라"[클릭 e종목]"티씨케이, 내년 사상 최대 실적 기대…목표가 ↑"[클릭 e종목] "티씨케이 올해 실적, 기대치 상회 전망" 전 종목 시세 보기 close 가 올해 낸드플래시 고단화 및 가동률 회복 기대감에 8%대 강세를 보이고 있다.

26일 오후 1시46분 티씨케이는 전장 대비 1만5200원(8.38%) 오른 19만6500원에 거래되고 있다.

신한투자증권은 이날 티씨케이에 대해 "지난해 4분기 이연된 매출이 반영돼 올해 상반기 실적이 높아질 가운데 올해 낸드플래시 고도화, 가동률 회복에 대한 기대감 등으로 실적 우상향이 지속될 것"이라며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 22만원으로 올렸다.

김형태 신한투자증권 수석연구원은 "지난해 4분기 매출(722억원), 영업이익(203억원)이 컨센서스(812억원, 230억원)를 하회할 가운데, 매출 이연 영향으로 올해 1분기 매출은 841억원, 영업이익은 252억원으로 외형성장과 마진 개선이 동반될 것으로 보인다"며 "낸드 V9 전환과 2나노(nm=10억분의 1m) 게이트 올어라운드(GAA) 공정 도입 등 반도체 고도화에 따른 실리콘카바이드(SiC) 링 수요 확대와 하반기 중국 신규 매출 가세에 힘입어 수익성 개선을 이룰 것"이라고 분석했다.





