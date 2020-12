세종문화회관 공연장 투어 온라인 영상 '세종ON투어' 공개

[아시아경제 박병희 기자] 세종문화회관은 오는 21일부터 약 한 달간 세종문화회관 공식 유튜브 채널에서 공연장 투어 영상인 '세종ON투어'를 한국어ㆍ영어 2개국어로 무료 서비스 할다.

'세종ON투어'는 세종문화회관 공연장 환경과 서비스를 담당하는 '하우스매니저'의 전문 해설과 함께 40년의 역사를 지닌 세종문화회관 공연장 및 내ㆍ외부시설 구석구석을 볼 수 있는 프로그램이다. 특히 평소에는 자세히 보기 어려운 VIP룸, 파이프오르간 모습, 메세나 룸도 살펴볼 수 있다.

세종문화회관은 청소년 및 일반인을 대상으로 4개 공연장(대극장ㆍM씨어터ㆍ체임버홀ㆍS씨어터) 견학 프로그램 '세종 투어'를 월 3~5회 유료로 운영해 왔으나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 중단한 상태다.

세종문화회관은 비대면 상황에서도 공연장 투어 프로그램을 진행할 수 있는 방법을 고민하다 '세종ON투어'를 제작했다. '세종ON투어' 영상은 대극장 로비 백남준의 비디오 아트 '호랑이는 살아있다' 작품과 2층 난간에 장식된 박쥐문양의 숨은 의도 설명을 시작으로 대극장 객석, VIP룸, 메세나룸, 역사자료관을 거쳐 체임버홀, S씨어터까지 12분 동안 이어진다.

