'농촌마을 리모델링의 모델' … 경주시, 2년 걸쳐 박달마을 전면 개조

국비 포함 5억 투입 마을회관 리모델링·마을안길정비·쉼터 조성

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 경주시는 일반 농산어촌 개발사업의 일환으로 시행된 내남면 박달3리 마을 만들기 사업의 준공을 축하하는 자리를 가졌다. 지난 18일 가진 행사엔 주낙영 시장을 비롯해 내남면장, 주민위원장, 주민들이 함께 사업현장을 둘러봤다.

지난해에 첫 삽을 뜬 내남면 박달3리 괘전마을 만들기 사업은 국비 3억5000만원을 포함해 총 5억원의 사업비로 마을회관 리모델링 및 마을 안길 정비, 달빛생태쉼터조성 등의 사업으로 진행됐다.

마을회관은 리모델링 사업을 통해 주민들의 커뮤니티 장소로 거듭났다. 아울러 마을 진입로를 개선해 주민들의 정주기반을 강화하고 소방차 등 차량의 원활한 교통이 가능해졌다.

주낙영 경주시장은 "2년에 걸쳐 진행된 사업이 성공적으로 마무리된 것을 축하한다"며 "앞으로도 다양한 사업 추진으로 주민들의 삶의 질을 향상시켜 나가겠다"고 약속했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr