당국 "이달 입원·전원 대기 중 사망한 코로나19 확진자 6명"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 환자 수가 하루 1000명 이상으로 급증한 가운데 확진 판정을 받은 환자들이 입원을 기다리다가 숨지는 사례도 이달에만 6차례 발생해 병상 부족 문제가 현실화되는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다.

중앙방역대책본부(방대본)는 18일 설명자료를 내고 지난 1월 국내 코로나19 유행 시작 이후 자택에서 병원 입원을 기다리던 중 사망한 환자가 3명, 요양병원에서 격리 병상 전원을 기다리다 사망한 환자가 5명이라고 밝혔다. 이 가운데 지난 2∼3월 대구·경북 중심의 '1차 대유행' 당시 숨진 2명을 제외한 6명이 12월 들어 사망했다.

방대본에 따르면 최근 요양병원에서 사망한 5명은 모두 경기지역 확진자로 이달 중 연이어 사망한 것으로 파악됐다. 이들 5명의 연령대를 보면 60대 1명, 70대 3명, 80대 이상 1명으로 모두 60대 이상 고령 환자였다. 서울에서도 병상을 배정받지 못한 60대 환자가 확진 판정 이후 나흘간 자택에서 대기하다가 지난 15일 사망했다.

방역당국은 현재 확진 후 24시간 이상 대기한 사례를 '격리병상 입원, 전원 대기 중 사망'으로 분류하고 있다. 충북도와 괴산군에 따르면 코로나19 확진 판정을 받은 괴산성모병원의 50대 입원 환자도 이날 새벽 사망했다. 이 환자는 지난 16일 코로나19 확진 판정을 받았으며 국립정신건강센터로 이송되기 위해 대기하다가 이틀 만에 숨진 것으로 알려졌다. 다만 방대본은 이와 관련해서는 "아직 확인 전"이라고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr