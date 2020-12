송귀근 고흥군수, 전 직원 모금한 성금 ‘1040여만 원’ 기탁

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 ‘희망 2021 나눔 캠페인’ 참여를 위해 공직자들이 자발적으로 모금한 성금 1040여만 원을 오는 21일 사회복지공동모금회에 전달한다고 18일 밝혔다.

희망2021나눔캠페인은 지난 1일부터 내년 1월 31일까지 성금을 모금하며, 이날 전달된 성금은 7일부터 11일까지 고흥군 산하 공직자 880여 명이 십시일반 참여해 모금된 성금이다.

송귀근 군수는 “코로나19로 모두가 힘들 때지만 어려운 시기일수록 더욱 단단히 뭉치는 군민들의 힘을 믿는다”며 “많은 군민이 참여해 나눔으로 희망을 이어가길 바라며, 단 한 명이라도 소외받지 않는 고흥을 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편, 고흥군 공무원들은 매년 희망 나눔 캠페인뿐만 아니라, 올해는 코로나19 극복을 위한 성금 740만 원, 윤호21병원 화재 피해자 지원 성금 1020만 원 모금으로 어려운 군민을 위해 공직자로서 솔선수범했으며 공무원 V-day 봉사활동, 설·추석 명절 취약계층 위문 활동 등 어려운 이웃을 위한 나눔 실천에 앞장서 왔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr