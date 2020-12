변창흠, SH 사장 시절 발언 논란에 "상처 입으신 분들께 사과"

국토부 통해 입장 밝혀 "공직 후보자로서 더 깊게 성찰하고 더 무겁게 행동하겠다"

[아시아경제 김흥순 기자] 변창흠 국토교통부 장관 후보자가 과거 서울주택도시공사(SH) 사장 시절 공유주택 입주자를 '못 사는 사람들'로 언급하는 등 부적절한 발언을 한 사실이 알려져 논란이 되자 이에 대해 사과했다.

변 후보자는 18일 오후 국토부를 통해 'SH 사장 재직시 발언에 관한 사과의 말씀'이라는 자료를 내고 "4년 전 SH 사장 재직 시 발언으로 인해 국민 여러분께 심려를 끼치게 돼 죄송하게 생각한다"며 "특히 저로 인해 마음의 상처를 입으신 분들께 진심으로 사과드린다"고 했다.

앞서 야당 의원들은 변 후보자의 SH 사장 시절 회의록 등을 공개하며 그가 공유주택 입주자를 깎아내리는 등 부적절한 발언을 했다고 폭로했다. 김은혜 국민의힘 의원 등이 공개한 SH공사 회의록에 따르면 변 후보자는 2016년공유주택 사업을 논의하던 중 '공동식당'과 관련한 대화에서 "못 사는 사람들은 밥을 집에서 해 먹지 미쳤다고 사 먹느냐, 그렇지요?"라고 말했다.

변 후보자는 또 "(공유주택) 설계를 잘해놔도 (입주민) 뽑는 것을 기존대로 못 사는 순서대로 쫙 뽑아서 서로 모르는 사람 6명 같이 있어라 그러면 미치는 것"이라고도 했다. 그는 당시 발생한 구의역 사고에 대해 "서울시 산하 메트로로부터 위탁받은 업체 직원이 실수로 죽은 것"이라며 "걔(희생자)가 조금만 신경 썼었으면 아무 일도 없는 것처럼 될 수 있었다"고도 했다.

변 후보자는 사과의 말씀 마무리에 "앞으로 공직 후보자로서 더 깊게 성찰하고 더 무겁게 행동하겠다"고 덧붙였다.

