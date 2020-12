일본 정부 "내년 GDP 성장률 4% 목표"

[아시아경제 조유진 기자] 일본 정부가 내년도 실질 국내총생산(GDP) 성장률 목표치를 4%로 제시했다.

일본 정부는 18일 각의(국무회의)에서 물가변동 영향을 제외한 내년도 실질 GDP가 전년 대비 4.0%로 성장할 것으로 예상했다. 이는 지난 7월 전망치보다 0.6%포인트 높인 수준으로, 최근 확정한 추가 경제대책 효과를 반영한 결과다.

지난 9월 출범한 스가 요시히데 내각은 지난 8일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응과 성장기반 강화를 명분으로 내세워 재정지출분 40조엔과 민간 지출분을 합한 총 73조6000억엔(약 782조원) 규모의 경제대책을 결정했다.

요미우리신문에 따르면 내년도 실질 GDP 성장률이 전망치에 부합할 경우 통계치 이후로 1995년 이래 최대 성장률을 기록하게 된다.

일본 정부는 내년에 코로나19 확산이 억제되면서 경제활동이 활발해지고 여행 장려 정책 등에 힘입어 개인소비가 3.9% 증가할 것으로 내다봤다. 특히 지구촌 경기가 되살아나면서 수출이 11.4% 늘어날 것으로 전망했다.

일본 정부는 시장가격을 반영한 2021년도 명목 GDP를 559조5000억엔(약 5950조원)으로 잡아 지난해(559조7000억엔)와 비슷한 수준까지 회복할 것으로 예상했다.

한편 일본 정부는 코로나19 여파로 올해 -5.2%의 실질 GDP 성장률을 기록해 1995년 이후로 최악의 역성장을 겪을 것으로 추정했다.

