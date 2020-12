박영선 중기부 장관, 프랑스 장관과 면담…"中企·스타트업 협력"

[아시아경제 김대현 기자] 한국과 프랑스 정부가 중소기업과 스타트업 분야의 협력을 강화하기로 합의했다.

중소벤처기업부는 18일 박영선 중기부 장관과 프랑크 리에스터 프랑스 대외무역투자 장관이 서울 종로구 정부서울청사에서 만나 양국간 중소기업·스타트업 협력방안을 논의했다고 밝혔다. 이번 면담은 지난해 11월 박 장관과 세드릭 오 프랑스 경제재정부 디지털 담당 국무장관이 가진 ‘스타트업 연대과 스마트제조 협력기반 조성 공동성명’의 후속이다.

이 자리에서는 '케이(K)-스타트업 센터' 파리 설립, 스타트업 협력과 상호진출 강화, 공동펀드 활성화, 프로토콜 경제 등에 대한 구체적인 대화를 나눴다.

우선 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 한국 스타트업의 세계화를 지원하기 위한 '케이(K)-스타트업 센터' 설립이 늦어졌다며 내년 상반기 상황을 보면서 적극 추진해 나가기로 합의했다.

또 인공지능(AI) 등 디지털 분야와 그린뉴딜 분야 공동 투자도 협력하기로 했다. 박 장관은 지난해 11월 한국벤처투자(KVIC)와 프랑스 공공투자은행 비피아이 프랑스(BPI France)간 조성된 공동펀드를 통해 집중적인 투자를 진행하자고 제안했고, 양측은 이에 상호 공감대를 형성했다.

프로토콜 경제에 대한 협력도 논의했다. 박 장관은 플랫폼 경제를 보완하는 '프로토콜 경제'에 대해 “참여자 간 시너지를 극대화해 진정한 협업 관계가 성립하는 것”이라며 “내년도 중소기업 디지털 전환의 역점사업으로 지원할 예정”이라고 강조했다. 이에 프랑크 리에스터 장관은 “프로토콜 경제는 플랫폼 경제의 독점성을 완화하는 보완적인 정책으로 매우 중요하다"면서 "앞으로 관련 모범 사례가 상호 공유될 수 있도록 세드릭 오 장관과 논의하겠다”고 화답했다.

