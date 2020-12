하이투자증권, '하이 대구사랑 랩' 판매수수료 기부

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복 기원과 윤리경영 실천을 위해 '하이 대구사랑 랩' 상품 판매수수료로 조성한 기부금을 대구시사회복지협의회에 전달했다고 18일 밝혔다.

하이투자증권은 앞선 8월 코로나19로 침체된 대구 지역경제 활성화와 취약계층 후원을 위한 기부금을 마련하자는 취지로 하이 대구사랑 랩을 출시해 판매했다.

하이 대구사랑 랩은 주식, 채권, 원자재, 리츠 등 다양한 자산에 분산 투자해 안정적인 수익을 추구하고, 절대수익률 달성 시 유동성 자산으로 전환해 수익성을 확보하는 것이 특징이다.

하이투자증권에서는 선취판매수수료 일부로 적립한 회사 재원 500만원과 DGB사회공헌재단에 지정기탁한 성금 1000만원을 더한 총 1500만원을 대구 지역 영세 소상공인 지원을 위해 기부했다.

하이투자증권 관계자는 "이번 기부 연계형 상품 판매는 고객과 기업이 함께 상생할 수 있음을 보여준 좋은 사례"라며 "앞으로도 고객 사랑에 보답할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

