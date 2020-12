피랍됐던 나이지리아 학생 340여명, 일주일만에 풀려나

이슬람 급진 무장단체 '보고하람', 자신들 소행 주장

[아시아경제 정현진 기자] 최근 나이지리아 북서부 카트시나주에서 무장 괴한들에게 납치된 10대 남학생 340여 명이 피랍 일주일만에 풀려났다고 17일(현지시간) AP통신 등이 보도했다.

보도에 따르면 아미누 벨로 마사리 카트시나 주지사는 이날 현지 방송과의 인터뷰에서 "344명의 학생이 풀려나 정부 보안군에 인계돼 현재 카트시나로 돌아오는 중"이라고 밝혔다. 그는 "피랍 학생 대부분이 풀려났다고 생각한다"고 덧붙였다.

학생들은 카트시나에서 건강 상태를 점검받은 뒤 가족의 품으로 돌아가게 된다. 마사리 주지사는 괴한들에게 학생들의 몸값을 지불했는지 등의 여부에 대해서는 공개하지 않았다.

무함마두 부하리 나이지리아 대통령은 성명을 통해 학생들의 석방을 환영한다면서 "그들의 가족과 온 나라, 세계 커뮤니티에 큰 안심이 되는 일"이라고 밝혔다. 그는 서아프리카 국가들 사이에서 치안 문제가 불거지고 있는 가운데 나이지리아인의 생명과 자산을 보호할 책임에 대해 인지하고 있다고 강조했다.

이들은 지난 11일 밤 카트시나주의 한 기숙학교에서 총기로 무장한 괴한들에 의해 납치됐다. 당시 학교에 있던 800여 명의 학생 중 다른 학생들은 담장을 넘어 달아나면서 위기를 넘겼다. 사건 직후 이슬람 급진 무장단체 '보코하람'은 자신들의 소행이라고 주장했다.

그동안 정부와 보코하람 사이에 협상이 진행된 것으로 알려졌다. '서구 교육은 금지됐다'라는 뜻을 가진 보코하람은 과거에도 서구식 교육을 하는 학교를 습격해 학생들을 살해하거나 납치했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr