[아시아경제 금보령 기자] HDC현대산업개발은 비욘드압량제이차주식회사에 대해 1100억원 규모의 채무보증을 결정했다고 18일 공시했다.

채무보증금은 지난해 말 연결 기준 자기자본 대비 4.0%에 해당한다. 채무보증 기간은 내년 3월22일까지다.

