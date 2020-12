[아시아경제 이준형 기자] 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 1,215 전일대비 65 등락률 +5.65% 거래량 8,755,910 전일가 1,150 2020.12.18 14:29 장중(20분지연) 관련기사 일성건설, 건설 중소형 테마 상승세에 8.02% ↑일성건설, 707억 규모 양주 아파트공사 수주일성건설, 370억 규모 업무시설 신축 공사수주 close 은 하남 감일지구 도시형생활주택 신축사업 수분양자에 대해 342억원 규모의 채무보증을 결정했다고 18일 공시했다.

채무보증금은 자기자본(911억원) 대비 37.53%이며, 수분양자의 중도금대출 한도 263억원의 130%다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr