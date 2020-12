중기부, ‘현장 소통 채널’ 규제자유특구 옴부즈만 추가 지정

‘규제자유특구 옴부즈만’ 7명 추가 신규 지정

현장 애로사항 파악·의견수렴·실증 추진상황 점검·제도 개선 수행

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 서울 종로구 중소기업옴부즈만지원단에서 ‘제4차 규제자유특구 옴부즈만 협의회’를 개최한다고 18일 밝혔다.

이날 협의회는 규제자유특구 사후관리를 위한 ‘규제자유특구 옴부즈만’ 7명을 추가 신규 지정했다.

중소기업 옴부즈만(박주봉 위원장)과 전문가 16인으로 구성된 ‘규제자유특구 옴부즈만’(위원장 1명, 기존위원 9명, 신규위원 7명)은 앞으로 1년간 특구별로 활동할 예정이다.

올해 3차, 4차로 지정된 규제자유특구별로 신규 위촉된 특구옴부즈만 위원들은 현장 애로사항 파악과 의견수렴 역할 뿐만 아니라 실증사업 추진상황 점검과 제도 개선에도 나설 계획이다.

아울러 위원들은 특구별 지자체·지방청·중진공이 합동으로 진행하는 현장점검반 활동을 지원해 안전대책 수립과 이행에 대한 모니터링에 나선다.

또한 기업간담회 등을 통해 수시로 현장에서 발생하는 기업의 건의사항들을 취합하고 전달하는 특구와 중기부 간의 가교 역할을 수행할 예정이다.

김희천 규제자유특구기획단 단장은 “규제자유특구는 사업 성과와 더불어 국민의 생명과 안전, 환경 부문 안정성을 우선시 해야 한다”며 “꼼꼼한 모니터링과 철저한 사후관리를 통해 현장에서 놓치는 부분이 없도록 현장점검반과 규제자유특구 옴부즈만 활동을 지원하겠다”고 말했다.

