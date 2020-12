“아이 키우려면 온 학교가 필요” … 울산 강북·강남교육청, ‘두드림학교 성찰 컨설팅’

학교 운영에 대한 반성·우수사례 공유 자리 마련

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산 강북교육지원청과 강남교육지원청이 지난 16일~17일 관내 전 초등학교를 대상으로 ‘두드림학교 성찰 컨설팅’을 온라인에서 진행했다.

두드림학교는 느린 학습자를 지원하기 위한 단위학교 지원사업이다. 느린 학습자에 대한 학습지도를 실시하며, 학습부진 원인을 여러모로 파악해 적절한 맞춤형 프로그램을 제공하고 있다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 기초학력 지원 프로그램의 원활한 운영에 한계가 있어 학습 결손 심화가 우려되는 상황이었다. 그러나 느린 학습자를 포기할 수 없어 방역을 철저히 하고 1대1 맞춤형 대면 지도와 상담으로 학습 결손이 최소화되도록 학생들을 지원했다.

컨설팅은 기초학력 업무담당자들이 한자리에 모여 사업 추진의 문제점에 관한 토론과 제안, 그리고 학교 사업 재구조화를 통한 기초학력 프로그램 지원 사례를 나누고 공유하기 위해 추진됐다.

컨설팅에 참여한 한 교사는 “코로나로 학교 간 소통이 힘든 상황에서 두드림학교를 운영하면서 어려웠던 점을 온라인이지만 동병상련의 마음으로 이야기하고 해결 방법을 함께 찾아보는 기회가 돼 큰 도움이 됐다”고 말했다.

교육청 관계자는 “한 아이를 키우려면 온 학교가 필요하다. 두드림학교가 학교 현장에 뿌리 내려 자리매김했지만 건강한 숲을 이루고 탄탄한 토양을 조성하는데 지원청의 컨설팅이 밑거름되었기를 바란다”고 말했다.

그는 “앞으로도 기초학력 신장을 꾸준히 모니터링하고, 업무담당자와 소통의 장을 마련하는 등 학교 현장과 다 함께 성장할 수 있도록 적극 행정을 지원하겠다”고 말했다.

강북·강남교육지원청은 초등 두드림학교 운영 우수사례집을 발간해 전 초등학교에 배부할 예정이다.

