[아시아경제 이민지 기자] 브이원텍 브이원텍 251630 | 코스닥 증권정보 현재가 10,600 전일대비 630 등락률 +6.32% 거래량 2,201,213 전일가 9,970 2020.12.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 브이원텍, 주당 100원 현금배당 결정브이원텍, 中업체와 15억 규모 장비 계약 체결브이원텍, LG전자와 24억7500만원 규모 공급계약 체결 close 은 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 96,300 전일대비 600 등락률 -0.62% 거래량 511,779 전일가 96,900 2020.12.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 듀얼 인버터 히트펌프 온수기 공개LG전자, CES 2021 주제는 '홈 라이프 편안하게'확 바뀐 외국인 순매수 1위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 반도체! 대장 株 뒤집힌다! close 와 2차전지 검사시스템 공급예약을 체결했다고 18일 공시했다. 계약금액은 156억2000만원으로 이는 지난해 매출액 대비 58.33%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr