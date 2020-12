코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수

[아시아경제 박지환 기자] 18일 오후 코스피가 개인 투자자들의 나홀로 순매수에 2770선에서 등락을 거듭하고 있다.

이날 오후 12시13분 현재 코스피는 전 거래일보다 3.98포인트(0.14%) 오른 2774.41을 기록했다. 지수는 전 거래일보다 0.52포인트(0.02%) 오른 2770.95로 출발해 보합권에서 등락을 이어갔다. 장중에는 2782.15를 기록하며 역대 장중 최대치인 2782.79에 바짝 다가서기도 했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1024억원, 2195억원 순매도했다. 반면 개인은 3206억원 순매수했다.

시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(0.14%), 셀트리온(1%), LG생활건강(0.62%) 등이 올랐다. 반면 SK하이닉스(-0.84%),LG화학(-1.81%), 삼성바이오로직스(-0.25%) 등이 내렸다.

같은 시간 코스닥은 전일 대비 2.68포인트(0.28%) 오른 946.72를 나타냈다. 지수는 전장보다 1.77포인트(0.19%) 오른 945.81로 개장해 보합권에서 오르내림을 반복했다. 개인이 1046억원 순매수했고 외국인과 기관은 각각 205억원, 656억원 순매도했다.

시총 상위주 중에서는 셀트리온헬스케어(2.46%), 셀트리온제약(2.69%) 등이 오르고, 씨젠(-2.07%), 에이치엘비(-0.96%) 등은 내렸다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr