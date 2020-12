김기환 KB금융 CFO, KB손해보험 대표 후보로 선정

김기환 KB금융 재무담당임원(CFO)

[아시아경제 박선미 기자] 김기환 KB금융그룹 재무담당임원(CFO)이 KB손해보험 신임 대표이사 후보로 선정됐다.

KB금융지주는 18일 계열사대표이사후보추천위원회(이하 대추위)를 열고 10개 계열사 대표이사 후보를 선정했다. 선정된 후보는 12월 중 해당 계열사의 대표이사후보추천위원회 최종 심사ㆍ추천을 거쳐 주주총회에서 확정된다.

KB손해보험은 양종희 대표의 지주 부회장 선임 예정에 따라 그룹내 보험 계열사의 전략적 포지셔닝 및 수익구조 다각화 등을 일관성있게 추진할 수 있는 김기환 지주 CFO를 후보로 선정했다.

김기환 후보는 재무, 리스크, 홍보, HR, 글로벌 등 다양한 컨트롤타워 업무 경험을 바탕으로 그룹내 핵심사업에 대한 높은 이해도 및 경영관리역량을 보유하고 있으며, 지주 CFO로서 리딩 금융그룹의 위상 견인을 지원하며 리더십을 발휘했다는 평가를 받았다.

