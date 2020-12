KB금융, 계열사 3곳 신임대표 후보 선정…7곳은 기존대표 재선정

KB금융그룹 계열사 대표이사 후보 선정

KB증권, KB국민카드, KB캐피탈, KB생명보험, KB저축은행, KB인베스트먼트는 기존대표 유지



[아시아경제 박선미 기자] KB금융지주는 18일 계열사대표이사후보추천위원회(이하 대추위)를 열고 KB증권 등 10개 계열사 대표이사 후보를 선정했다. 선정된 후보는 12월 중 해당 계열사의 대표이사후보추천위원회 최종 심사ㆍ추천을 거쳐 주주총회에서 확정된다.

대추위는 12월말로 임기가 만료되는 10개 계열사 중 KB손해보험, KB부동산신탁, KB신용정보에 대해 신임 대표이사 후보를 선정했다. 신임 대표이사 후보로 KB손해보험은 김기환 KB금융지주 CFO를, KB부동산신탁은 서남종 KB금융지주 CRO를, KB신용정보는 조순옥 KB국민은행 준법감시인을 선정했다. 신임 대표 이사들의 임기는 2년이다.

복수대표 체제로 운영중이었던 KB자산운용은 1인대표 체제로 전환할 예정이다. KB자산운용은 대체자산 부문을 담당하고 있는 이현승 대표를 후보로 재선정했다.

KB증권, KB국민카드, KB캐피탈, KB생명보험, KB저축은행, KB인베스트먼트는 ‘박정림·김성현’, ‘이동철’, ‘황수남’, ‘허정수’, ‘신홍섭’, ‘김종필’ 대표이사가 후보로 재선정됐다. 재선정된 대표들의 임기는 1년이다.

대추위는 “디지털 트렌드와 저성장 구조가 일상화되는 환경에서, 고객 중심의 디지털 혁신 본격화 등을 통해 지속성장을 견인할 수 있는 검증된 역량을 보유한 리더그룹 형성에 중점을 두고 대표 이사 후보를 선정했다”며, “특히 재임기간 중 경영성과, 중장기 경영전략 등 추진력, 시장 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 변화혁신 리더십 등을 종합 검토하여 대표이사 후보로서의 적정성을 면밀하게 살펴보았다”고 밝혔다.

