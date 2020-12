[아시아경제 김종화 기자]쌍용양회가 'ESG경영위원회'를 신설하는 등 조직개편을 단행했다.

18일 쌍용양회는 경영환경 변화에 선제적으로 대응하고 종합환경사업으로의 사업 영역 확대, 기업의 사회적 책임 강화를 위해 ESG경영을 본격 추진키로 하고, 전담조직으로 ESG경영위원회를 신설한다고 밝혔다.

ESG경영위원회 위원장은 이현준 대표집행임원(사진)이 맡았다. 이와 함께 동해공장 공장장인 원용교 상무와 환경사업부문을 총괄하는 박진형 상무를 전무로 승진시키는 등 임원인사도 함께 시행했다. 조직개편 및 계열사 임원 승진자 명단은 다음과 같다.

◇쌍용양회

▲ESG경영위원회 위원장 이현준(대표집행임원)

▲전무 원용교, 박진형

▲상무 백승명, 이동관

◇쌍용레미콘

▲상무보 최석재

◇한국기초소재

▲상무 배상훈

김종화 기자 justin@asiae.co.kr